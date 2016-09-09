Кваритира Лещенко: СМИ узнали о намерениях антикоррупционной прокуратуры допросить Притулу и Топольськую
Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует допросить руководителя "Украинской правды" Алену Притулу и Анастасию Топольськую в ходе проверки законности покупки квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко.
Об этом сообщили источники в САП, пишет Украинская правда.
"До 16 сентября мы ждем аналитическую работу со стороны НАБУ, возьмем объяснения у Лещенко", - отметил собеседник.
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"Поскольку он вспоминал о привлечении средств от Притулы и своей девушки, мы также должны их допросить, взять и их объяснения. Обязательно будем обращаться в фискальную службу", - добавил он.
"Мы не собираемся подыгрывать ни БПП, ни "Народному фронту" бить по Лещенко. Но если он не будет способен объяснить, откуда взял 7 миллионов на эту квартиру - его никто не будет прикрывать", - говорят в САП.
Как сообщал УНИАН, 6 сентября стало известно, что нардеп Сергей Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева за 7 миллионов 550 тыс. гривень. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольськой, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.