Кваритира Лещенко: СМИ узнали о намерениях антикоррупционной прокуратуры допросить Притулу и Топольськую

Об этом сообщили источники в САП, пишет Украинская правда.

"До 16 сентября мы ждем аналитическую работу со стороны НАБУ, возьмем объяснения у Лещенко", - отметил собеседник.

Читайте такжеСМИ рассказали об "акционной цене" элитной квартиры Лещенко за 8 миллионов

"Поскольку он вспоминал о привлечении средств от Притулы и своей девушки, мы также должны их допросить, взять и их объяснения. Обязательно будем обращаться в фискальную службу", - добавил он.

"Мы не собираемся подыгрывать ни БПП, ни "Народному фронту" бить по Лещенко. Но если он не будет способен объяснить, откуда взял 7 миллионов на эту квартиру - его никто не будет прикрывать", - говорят в САП.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября стало известно, что нардеп Сергей Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева за 7 миллионов 550 тыс. гривень. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольськой, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.