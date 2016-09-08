Кабмин одобрил законопроект о запрете антиукраинских книг и введении разрешений для российских

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Как пояснил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, целью документа является противодействие информационной агрессии Российской Федерации и соблюдение требований законодательства Украины относительно запрета пропаганды ксенофобии, терроризма и сепаратизма.

В частности, законопроектом предусматривается запрет использования печатных средств массовой информации и издательской продукции для призывов к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины; пропаганды войны, насилия и жестокости; разжигания расовой, национальной, религиозной розни; пропаганды коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.

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Также предлагается предоставить центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в издательской сфере, полномочия по принятию решения на основании заключений экспертного совета об отнесении издательской продукции, имеющей происхождение (изготовленной) и/или ввозящейся с территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины, к запрещенной к распространению на территории Украины. Кроме того, предполагается предоставить центральному органу исполнительной власти полномочия накладывать административно-хозяйственные штрафы на распространителей такой продукции с последующим ее изъятием из оборота.

После вступления в действие закона будет введена процедура выдачи разрешительного документа на ввоз издательской продукции, происходящей из государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины. Разрешения не потребуется только для издательской продукция, которая ввозится гражданами в ручной клади или багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Критерии оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, будут разрабатываться экспертным советом и утверждаться уполномоченным органом.

Соответствующие изменения предлагается внести в три закона Украины: "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", "Об издательском деле" и "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности".