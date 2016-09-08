Кабмин одобрил законопроект о запрете антиукраинских книг и введении разрешений для российских
Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.
Как пояснил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, целью документа является противодействие информационной агрессии Российской Федерации и соблюдение требований законодательства Украины относительно запрета пропаганды ксенофобии, терроризма и сепаратизма.
В частности, законопроектом предусматривается запрет использования печатных средств массовой информации и издательской продукции для призывов к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины; пропаганды войны, насилия и жестокости; разжигания расовой, национальной, религиозной розни; пропаганды коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.
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Также предлагается предоставить центральному органу исполнительной власти, который реализует государственную политику в издательской сфере, полномочия по принятию решения на основании заключений экспертного совета об отнесении издательской продукции, имеющей происхождение (изготовленной) и/или ввозящейся с территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины, к запрещенной к распространению на территории Украины. Кроме того, предполагается предоставить центральному органу исполнительной власти полномочия накладывать административно-хозяйственные штрафы на распространителей такой продукции с последующим ее изъятием из оборота.
После вступления в действие закона будет введена процедура выдачи разрешительного документа на ввоз издательской продукции, происходящей из государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины. Разрешения не потребуется только для издательской продукция, которая ввозится гражданами в ручной клади или багаже общим количеством не более 10 экземпляров.
Критерии оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, будут разрабатываться экспертным советом и утверждаться уполномоченным органом.
Соответствующие изменения предлагается внести в три закона Украины: "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", "Об издательском деле" и "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности".