Neue Zürcher Zeitung: В НАТО более безопасно?

Об этом пишет Рудольф Германн в статье "В НАТО более безопасно?", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Одно из заказанных правительством Швеции исследований о потенциальных последствиях вступления в НАТО привело к обмену политическими ударами, еще до того, как документ был представлен официально. В конце прошлой недели о примерном его содержании стало известно общественности. Исследователи пришли к выводу, что интеграция Швеции в Североатлантический альянс позволит снизить риск возникновения военного конфликта с Москвой.

Без определенной позиции

Если бы Швеция была членом НАТО, то ее позиция в случае возникновения спора в Балтийском регионе была бы более понятной, чем сегодня, считает руководитель исследования, дипломат Кристер Брингеус. Согласно докладу, вступление может пройти относительно быстро, поскольку альянс легко примет Швецию. Ценой этого может стать заметное ухудшение отношений с Россией, которая отреагирует резкой риторикой, угрозами, экономическими санкциями и повышенной активностью разведки.

В отчете Брингеуса риск прямого нападения России на Швецию оценивается как низкий. Лишь немного более вероятно, что Швеция окажется втянутой в вооруженный конфликт в результате нападения Москвы на страны Балтии.

Но необходимо учитывать, что в регионе Балтийского моря может начаться гонка вооружений. С другой стороны, вступление в НАТО не сможет автоматически покрыть дефицит оборонной мощи Швеции. Самый обсуждаемый вопрос в Швеции – целесообразно ли вступать в НАТО, но в докладе нет никаких рекомендаций по этому вопросу. Общество, по крайней мере, в массовых опросах, разделилось и колеблется. В июле в опросе института Sifo участвовали 1000 респондентов, 49% выступили против вступления, 33% - за. Однако, в аналогичном опросе год назад за интеграцию в альянс выступали 41% респондентов, то есть, относительное большинство. Количество тех, кто не принял решение, остается стабильным и находится на уровне около 20%. Отвергает эту идею, прежде всего, лагерь зеленых левых, который сейчас формирует правительство.

Читайте такжеПутин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём отказалась комментировать доклад до его официальной презентации. Но она сказала, что нет никаких оснований для изменения нынешнего курса. Политика безопасности Швеции должна быть ориентирована на долгосрочные цели и не может подвергаться резким колебаниям. Свобода от альянса пошла на пользу Швеции и способствовала установлению стабильности в Северной Европе.

Спорная польза

По словам политика левой партии, которая не является частью правительства, но участвует в формировании политики безопасности, членство в НАТО будет выгодно Швеции только в случае прямого нападения. Но именно такой случай в докладе оценивается, как маловероятный. Представитель оппозиционных либералов заявил, что Швеция, как самая большая страна Северной Европы, неизбежно будет втянута в конфликт в Балтийском регионе. В таком случае, как член НАТО, она могла бы рассчитывать на более высокий уровень безопасности.