"Народный фронт" призвал Лещенко сложить мандат из-за "квартирного скандала"

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в интервью журналистам, комментируя скандал с приобретением Лещенко элитной квартиры в центре Киева стоимостью более $300 тыс., передает пресс-служба НФ.

"Я хотел бы обратиться к господину Лещенко и напомнить, что после того, как он огульно, безосновательно обвинял народного депутата, члена "Народного фронта" Николая Мартыненко, он сложил свои депутатские полномочия для того, чтобы в суде защищать свои права", - сказал Бурбак.

Читайте такжеВ Раде пожаловались на отсутствие Лещенко, нардеп заверил, что находится в Тбилиси официально (фото)

"Призываю господина Лещенко сделать то же самое, если он действительно борец за справедливость и за правду", - добавил глава фракции.

Максим Бурбак также напомнил, что сегодня было соответствующее обращение Национального антикоррупционного бюро и других органов по борьбе с коррупцией, чтобы они дали свою оценку и проверили наличие состава преступления в действиях народного депутата Лещенко.

Напомним, в декабре 2015 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Ранее Лещенко сообщал, что в Швейцарии против экс-нардепа Николая Мартыненко возбуждено уголовное дело.

6 сентября стало известно, что Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и ни слова о деньгах Топольской. Однако ранее сам Лещенко на своей странице в Facebook писал, что часть требуемой суммы на квартиру ему дала его возлюбленная Анастасия Топольская.