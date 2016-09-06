ЕС завтра решит судьбу санкций против сторонников оккупантов Крыма и Донбасса (исправлено)
Европейский Союз в среду, 7 сентября, примет решение в отношении санкций, применимых к 146 гражданам и 37 компаниям за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Совете ЕС.
Решение будет принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей стран - членов Евросоюза.
Как сообщалось ранее, 9 марта Евросоюз продлил еще на полгода санкции, примененные 17 марта 2014 года Советом ЕС к физическим и юридическим лицам за «действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
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Среди них - так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, другие так называемые должностные лица Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Арсений Павлов (Моторола) и Игорь Гиркин, экс-народный депутат Олег Царев. Всего в списке 146 человек.
Среди компаний – порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач» и Российский национальный коммерческий банк. Всего в списке 37 компаний.