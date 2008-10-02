Тимошенко: для создания коалиции есть, минимум, 10 дней

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что для создания коалиции есть еще, минимум, 10 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Тимошенко заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в Москве.

«Я почти уверена, что завтра, по Конституции и по законам Украины, не последний день (для создания коалиции – УНИАН). То есть у нас есть еще, как минимум, 10 дней», - сказала Ю.Тимошенко.

Она подчеркнула, что необходимо попробовать приложить все усилия, чтобы не допустить хаоса в стране, связанного с досрочными выборами.

«Я уверена, что мы сможем найти взаимопонимание», - подчеркнула премьер и лидер БЮТ.