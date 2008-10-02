Ющенко летает на таком металлоломе, что не всякий аэропорт примет?

Руководитель Государственной службы охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ заявляет, что самолеты, на которых летают руководители государства, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

По его словам, состояние самолетов государственной авиакомпании «Украина», которая обслуживает высшее руководство государства, является крайне неудовлетворительным. Он подчеркнул, что самолеты Ил-62 и Ту-134, которые эксплуатирует компания, на сегодняшний день не отвечают современным требованиям гражданской авиации. В.ГЕЛЕТЕЙ отметил, что аэропорты некоторых стран часто отказываются принимать у себя эти самолеты из-за их несоответствие стандартам, и руководству Госслужбы охраны и другим украинским ведомствам приходится проводить отдельные переговоры, чтобы уговорить ответственные службы других государств принять наши самолеты.

«Каждая поездка – это постоянные трудности», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.

Со своей стороны руководитель авиакомпании «Украина» Николай НИКИТЕНКО подтвердил, что самолеты очень старые и «их уже не сегодня, а еще позавчера нужно было начать заменять».

В свою очередь начальник Управления транспортного обеспечения Государственного управления делами Сергей НОВИЦКИЙ отметил, что его ведомство выходило с просьбой предусмотреть в государственном бюджете средства на приобретение новых двух самолетов Ан-148, однако эти средства не были отмечены в бюджете. По его словам, на сегодняшний день нет достаточного финансирования для закупки новых самолетов.

С.НОВИЦКИЙ уточнил, что один самолет Ан-148 стоит 110 млн. грн., а на его строительство нужно потратить не меньше двух лет. Учитывая это, по его словам, необходимо решать вопрос с закупкой новых импортных самолетов для обслуживания высшего руководства государства.

При этом В.ГЕЛЕТЕЙ отметил, что возможным вариантом была бы закупка небольших – на 18-20 мест – импортных самолетов, которые при этом стоят значительно дешевле.

Как сообщалось, сегодня, 2 октября, самолет Президента Виктора ЮЩЕНКО, на котором он должен был лететь во Львов, осуществил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь".

По словам пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ, посадка произошла из-за технических неисправностей самолета.