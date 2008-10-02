У Богатыревой обвинили Тимошенко в том, что пираты захватили «Фаину»

Кабинет министров Украины не выполнил свое постановление от 1992 года об обеспечении охраны судов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу захваченного пиратами судна Faina.

Как отмечается в документе, на судне не было охраны. Его безопасность в открытом море не была обеспечена и другим образом. Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 16 мая 1992 года №250 на Службу общей безопасности Государственной администрации морского транспорта Украины возлагается „сопровождение и охрана судов с ценным грузом и судов, которые находятся в странах распространения морского пиратства и терроризма”, а также „разработка методических рекомендаций и инструкций относительно действий экипажей судов в экстремальных ситуациях, связанных с морским пиратством, терроризмом и другими посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство пассажиров и членов экипажей”.

“Правительством это выполнено не было”, - констатируется в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вблизи побережья Сомали пираты захватили судно Faina, в составе экипажа которого, в частности, 17 граждан Украины. На борту захваченного судна - 33 проданных Украиной танка Т-72 и другое вооружение.