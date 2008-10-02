В БЮТ уже пожалели, что отменили сегодня «хорошие» законы

БЮТ выполнил свои обязательства, и теперь НУ-НС должен выполнить свои.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ после голосования об отмене ряда законов, принятых 2 сентября фракциями Партии регионов и БЮТ.

По его словам, сегодня будут продолжены консультации относительно создания коалиции сначала между БЮТ и НУ-НС, а затем и с фракцией Блока Литвина.

А.ПОРТНОВ подчеркнул, что БЮТ готов выполнить любые ультиматумы «ради того, чтобы сохранить парламент, чтобы страна снова не опустилась до хаоса».

Депутат подчеркнул, что отмена законов – «это был политический шаг», поскольку законы были конституционными, «это были хорошие законы, и жаль, что они были отменены».

А.ПОРТНОВ не исключает возможности новых ультиматумов от фракции НУ-НС. При этом он заявил: «мы к этому готовы».

По его словам, фракция БЮТ и правительство уже много месяцев работают «в системе ультиматумов», и потому «одним меньше или больше».

«Нас испугать ультиматумами уже невозможно», - добавил А.ПОРТНОВ.