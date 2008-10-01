Тимошенко подозревает Ющенко и Богатыреву в контрабанде оружия?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена обратиться в Контрольно-ревизионное управление с просьбой проверить законность операций по продаже Украиной оружия за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день торговля оружием находится под непосредственным контролем Президента и Совета национальной безопасности и обороны, а правительство практически отстранено от этой деятельности.

“Мы, безусловно, направим КРУ, чтоб разобраться (в вопросе торговли оружием – УНИАН), но я не исключаю, что Президент страны и СНБО просто не допустят контролирующие структуры правительства, чтобы проверить честность и законность торговли оружием”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что все данные, которые правительство имеет в отношении торговли оружием, будут переданы в специальную следственную комиссию, созданную в Верховной Раде по расследованию незаконной торговли оружием.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что считает необходимым, чтобы вопросы торговли оружием контролировало правительство, и эту норму необходимо узаконить.

“Если нужно будет прекращать незаконную торговлю оружием, то нужно от подчинения Президента это передавать в подчинение правительству, и тогда мы сможем навести порядок с этим”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября председатель Временной следственной комиссии ВР по расследованию незаконных поставок оружия и военной техники в Грузию Валерий КОНОВАЛЮК заявил, что ВСК выявила факты поставок в Грузию украинского вооружения из военного арсенала в пгт. Лозовая Харьковской области.

По его словам, поставки осуществлялись на протяжении мая и июня этого года, что подтверждается определенными контрактами и нарядами.

«Это свидетельствует о том, что наше политическое руководство знало о времени военной операции Грузии против Южной Осетии», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Кроме того, он отметил, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам.