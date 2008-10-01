Тимошенко отреагировала на обвинения Кириленко: маленькая ябеда...
14:11, 01 октября 2008Политика
1810
Премьер говорит, не ее компетенция
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает информацию о том, что она добивается отставки Вячеслава КИРИЛЕНКО с должности лидера фракции НУ-НС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на прес-конференции в Кабинете министров, комментируя обвинения В.КИРИЛЕНКО в адрес премьер-министра в том, что она добивается его отставки.
«Маленькая ябеда… На самом деле, не добиваюсь, сразу хочу сказать. Это внутреннее дело «Нашей Украины – Народной самообороны», и только они могут решать, кто является лидером их фракции. Это не наша компетенция», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter