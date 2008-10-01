Тимошенко отреагировала на обвинения Кириленко: маленькая ябеда...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает информацию о том, что она добивается отставки Вячеслава КИРИЛЕНКО с должности лидера фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на прес-конференции в Кабинете министров, комментируя обвинения В.КИРИЛЕНКО в адрес премьер-министра в том, что она добивается его отставки.

«Маленькая ябеда… На самом деле, не добиваюсь, сразу хочу сказать. Это внутреннее дело «Нашей Украины – Народной самообороны», и только они могут решать, кто является лидером их фракции. Это не наша компетенция», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.