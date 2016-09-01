Украина должна включиться в геополитическую инициативу "Адриатика-Балтика-Черное море" - нардеп

Украина должна включиться в геополитическую инициативу "Адриатика-Балтика-Черное море". Такое мнение высказала народный депутат от «Народного фронта» Наталья Кацер-Бучковская, комментируя результаты саммита в Дубровнике. При этом народный депутат выразила удивление, что в таком важном международном мероприятии не приняла участие Украина.

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«К большому сожалению, делегация Украины отсутствовала, несмотря на то, что организаторы заранее направили украинской стороне официальное приглашение. Украина упустила возможность приобщиться к сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта и экономики. Такие ситуации не должны повторяться. Украине надо использовать все возможные пути на международной арене для усиления собственной энергетической безопасности», - заявила представитель фракции «Народный фронт».

Она сообщила, что особый акцент во время встречи в Дубровнике был сделан на усилении энергетической безопасности Центральной Европы, в частности реализации проекта газового коридора «Север - Юг».

По мнению Натальи Кацер-Бучковской, Украина должна была использовать этот саммит для противостояния попыткам России подорвать нашу энергетическую безопасность путем построения альтернативных газопроводов в обход украинской газотранспортной системы.

Народный депутат считает, что приобщившись к работе этого форума, Украина могла бы усилить позиции своей энергетической дипломатии для сотрудничества в Балто-Черноморско-Адриатическом регионе. При этом Наталья Кацер-Бучковская напомнила, что в Украине уже были сделаны единичные усилия относительно таких интеграционных процессов.

«Как, например, контейнерный поезд «Викинг», который соединяет Украину, Литву и Беларусь и в перспективе может открыть путь на Ближний Восток. Или восстановления «шелкового пути», который будет проходить по маршруту от Балтийского до Желтого моря через Польшу, Украину, Черное море, Кавказ, Центральную Азию и Китай», - рассказала она.

В связи с этим народный депутат сообщила, что 15 сентября 2016 г. состоится совместное заседание двух парламентских комитетов - комитета по иностранным делам и комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на тему «Энергетическая дипломатия как инструмент усиления энергетической безопасности Украины».

Наталья Кацер-Бучковская - специалист в области инвестиций и энергетики. Окончила юридический факультет Львовского национального университета им. И. Франко; Университетский колледж Лондона (University College London). Работала в девелоперских и инвестиционных компаниях. С ноября 2014 года народный депутат Украины 8-го созыва (от ПП "Народный фронт", № 54 в списке), председатель подкомитета по вопросам устойчивого развития, стратегии и инвестиций Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной Рады.