Председатель Госспецсвязи передал НАПК сертификат безопасности реестра е-деклараций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания НАПК сегодня в Киеве.

«Я хочу лишь сказать о том, что государство должно вмешаться в данный вопрос, государство выполнило все свои обязательства, и на сегодняшний день мы можем констатировать, что комплексная система защиты информации реестра электронных деклараций готова к принятию, сохранению и обнародованию деклараций в защищенном режиме», - заявил он.

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«Я имею честь вам (председателю НАПК Наталье Корчак – УНИАН) передать сертификат соответствия на комплексную систему защиты информации системы «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» Национального агентства по вопросам предотвращения, для того, чтобы вы принимали решения, как дальше его использовать», - добавил Евдоченко.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель НАПК Наталья Корчак заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации от Госспецсвязи.

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18 августа председатель НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко принято решение, что Госспецсвязи должна выдать сертификат по технической безопасности для э-декларирования до 31 августа.

Также она уточнила, что чиновники будут подавать электронные декларации о доходах с 1 сентября.

31 августа Государственная служба специальной связи и защиты информации (ДСССЗИ) утвердила решение о выдаче сертификата для системы электронного декларирования.