НАПК приняло решение о запуске системы е-декларирования с 1 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня единогласно в ходе заседания НАПК.

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«Прошу рассмотреть проект решения о принятии на постоянную промышленную эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления»... принять в постоянную промышленную эксплуатацию с 00.00 1 сентября 2016 года информационно-телекоммуникационной системы «Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления». Контроль за выполнение данного решения возложить на председателя НАПК Корчак Наталью Николаевну», - отметила председатель НАПК Наталья Корчак

Затем в НАПК единогласно приняли соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель НАПК заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации от Госспецсвязи.

18 августа председатель НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко принято решение, что Госспецсвязи должна выдать сертификат по технической безопасности для э-декларирования до 31 августа.

31 августа Государственная служба специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ) утвердила решение о выдаче сертификата для системы электронного декларирования.