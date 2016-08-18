Чиновники будут подавать электронные декларации с 1 сентября - глава НАПК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время совместного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и Комитета ВР по вопросам информатизации и связи по срыву полномасштабного запуска Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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"Мы провели ряд встреч с руководством ПРООН - это международная организация, которая профинансировала данный проект. И мы пришли к единодушному пониманию того, чтобы Национальное агентство в кратчайшие сроки, сегодня мы будем принимать решение, - стало полноценным владельцем программного продукта со всем техническим описанием и спецификацией. Это та документация, которая у нас отсутствовала", - сказала Корчак.

По ее словам, Госспецсвязь "берет на себя обязательства получить соответствующие документы и до 31 августа, доведя систему уже до функционала безопасности стороны, выдать аттестат соответствия".

Корчак подчеркнула, что сегодня на заседании НАПК было принято решение о внесении изменений в некоторые решения агентства в части функционирования Единого государственного реестра деклараций.

«Сегодня мы это решение опубликуем. И с того момента, как оно будет заюстировано, субъекты декларирования будут подавать уже декларацию с 1 сентября 2016 года. Этим самым мы выполним международные обязательства по результатам получения сертификата соответствия, который нам уже предоставит Госспецсвязь", - сказала Корчак.

Кроме того, она сообщила, что сегодня также принято решение обратиться в Кабинет министров о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения функционирования Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, 15 августа председатель НАПК заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально заработала система электронного декларирования. В то же время эта система заработала без предусмотренной законом сертификации.

В свою очередь Представительство ЕС заявило, что запуск системы электронного декларирования состояния чиновников в тестовом режиме без сертификата по технике безопасности не имеет смысла.

Сегодня, 18 августа, председатель НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко было принято решение, что Госспецсвязь должна выдать сертификат по технике безопасности для электронного декларирования до 31 августа.