В БЮТ увидели, что роспуск ВР выборы могут стать реальностью

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО считает, что через несколько дней угроза роспуска Верховной Рады может стать реальностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента.

По словам И.КИРИЛЕНКО, «организаторы, вдохновители и те, кто живет иллюзиями, это просчитали, идя на этот шаг».

В то же время, по словам лидера партии БЮТ, есть большое сомнение в том, что перед Новым годом на избирательные участки придут граждане Украины. Причем он напомнил, что явка избирателей должна составлять минимум 50%.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что в случае недостаточной явки избирателей следующие выборы состоятся через 40 дней. «Но что это будет за парламент, чьи сторонники придут на участки, кто будет победителем такой гонки?» - сказал И.КИРИЛЕНКО.