Линкявичюс: предложения о прекращении санкций против России являются преждевременными

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Таким образом он отреагировал на заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что санкции вредят и ЕС, и России и не влияют "абсолютно ни на что".

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"Моей немедленной реакцией на подобные комментарии о том, что мы не добились абсолютно ничего, есть мнение о том, что следует добавить больше санкций", - заявил Линкявичюс.

По его словам, предложения относительно прекращения санкций являются преждевременными, поскольку ситуация на востоке Украины не успокоилась, доступ в зону конфликта для наблюдателей остается ограниченным, а Россия по-прежнему производит военное вмешательство.

"Мы знаем, что военная техника и военнослужащие Российской Федерации до сих пор есть на территории Украины, не говоря уже о ситуации на ее границе", - отметил глава МИД Литвы.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель заявляет, что не видит оснований для отмены санкций Европейского Союза против Российской Федерации, поскольку Москва не выполнила всех своих обязательств в рамках Минского процесса.