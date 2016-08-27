Посол указал на роль спецслужб РФ в конфликте между Украиной и Польшей

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью "Громадському радіо".

"В Польше очень активно работают российские спецслужбы, они подстрекают к охлаждению отношений между двумя странами. Особенно то, что происходит в интернете. Очень много комментариев неизвестных авторов, которые провоцируют противостояние, создают напряжение. Это в интересах третьей стороны", — сказал Дещица.

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Также Дещица подчеркнул, что в контексте российской агрессии на Донбассе Украина является важной для Польши с точки зрения безопасности.

Ранее посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица заявлял, что в связи с принятием польским Сеймом постановления о признании Волынской трагедии "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой" необходимо провести встречу парламентариев обеих стран.