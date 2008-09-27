Ввести безвизовый режим с Украиной Израилю ничего не мешает

Израильская сторона не исключает возможности с начала следующего года вступить в переговоры с Украиной о безвизовом въезде на территорию своей страны украинцев.

Об этом в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№36(715), 27 сентября - 3 октября) заявила посол Израиля в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, отвечая на вопрос, что мешает Израилю установить безвизовый режим режим с Украиной, как это было сделоно для российских граждан.

"Ничто не мешает", - сказала посол, добавив при этом: "Россия - страна большая. И российских туристов пропорционально больше украинских. Но и число туристов из вашей страны также увеличилось, особенно в последний год. Поэтому у обеих сторон существует заинтересованность в том, чтобы было подписано соглашение о безвизовом режиме. Израилем было принято решение, что после вступления в силу соглашения с Россией должно пройти какое-то время для того, чтобы посмотреть, как оно работает. Мы не исключаем, что с начала следующего года можно будет начать переговоры с украинской стороной об отмене визового режима между нашими странами".