Польша пытается понять: изменения в Украине являются окончательными или возможно возвращение назад - Дещица

Об этом сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире Радио Свобода.

«Два года назад в польском обществе был очень высокий подъем, большое волонтерское движение в поддержку Украины. Но сейчас складывается такое впечатление, что Польша ожидает: изменения в Украине произошли уже окончательно, произошел перелом в переходе Украины на новое качество или нет, или может все вернуться обратно», – отметил Дещица.

Читайте такжеДуда: Польша будет помогать Украине во внедрении реформ

В то же время украинский посол считает, что ему легче говорить с польским руководством на тему продления санкций против России, чем то же самое делать его коллегам в других странах ЕС.

«С польским руководством легче, потому что они понимают эту проблематику и они имеют примеры из истории и знают, что Россия может быть угрозой для польского государства», – отметил Андрей Дещица.

По словам дипломата, Польша продолжает занимать в Брюсселе проукраинскую позицию – и по продлению санкций против России, и в вопросе безвизового режима.

Напомним, 24 августа Украину посетил президент Польши Анджей Дуда. Находясь в Киеве, он вместе с президентом Украины Петром Порошенко призвал международное сообщество усилить давление на Россию.