Кравчук: я не помню ни одного дня, чтобы Россия на меня не оказывала давления

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Я помню все 25 лет независимости. Я вам могу сказать здесь искренне: я не помню ни одного дня, чтобы Россия на меня не оказывала давления. Приезжаю в Соединенные Штаты Америки с визитом, спускаюсь с самолета, журналисты бегут - господин президент, вы знаете, что Россия отключила вам газ? Говорю нет, теперь буду знать. Так же с визитом в Германию: схожую с самолета, бегут журналисты - господин президент, вы знаете, что Ельцин подчинил Черноморский флот России. Говорю, не знаю, теперь буду знать. Я могу привести таких десятки, сотни примеров", – отметил Кравчук.

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Он отметил: "Они (российские власти - ред.) не привыкли с людьми общаться, договариваться, только силой через колено. Я начальник, ты дурак – принцип, который действует постоянно. Поэтому этот принцип остановится рано или поздно".

Напомним, ранее Кравчук отметил, что в мире есть шесть "горячих точек", в каждой из которых сидит Россия, но Запад на это закрывает глаза.