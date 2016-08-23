Адвокат задержанного в Крыму "диверсанта" Панова не может добиться с ним встречи в СИЗО - брат

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил брат Панова Игорь Котелянец.

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«Сейчас есть адвокат на территории Крыма, который пытается еще с начала прошлой недели достучаться и получить доступ к Жене. Доступа нет. Он не предоставляется. Нам говорят о том, что там есть уже адвокат. Конечно, мы понимаем, что это липовый адвокат, у которого есть свое задание. Ни о какой защите там речь не идет. Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся добраться к Жене и будут хотя бы прекращены пытки, ибо мы видим, что над ним там издеваются и продолжают издеваться», - сказал он.

Котелянец также отметил, что до сих пор никакой официальной информации, каким образом Панов попал на территорию Крыма, нет. «Все, что звучит сейчас от экспертов и официальных органов, по неподтвержденной информации... Абсолютно точно, и это является фактом, что у Жени нет никаких связей с Крымом. Вся его общественная деятельность была направлена на помощь военным АТО... Сразу после того как стало известно, что Женю задержали в Крыму, мы подали заявление об исчезновении. Следователи не выходят на связь. Адвокат в Украине пытается достучаться до украинского следователя, и это ему не удается... Никакого сотрудничества или обмена информацией нет», - подчеркнул брат Панова.

В свою очередь координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщила, что удалось установить, что Панов находится в СИЗО Симферополя.

«Это главное СИЗО, где находятся почти все задержанные. Есть подтверждение, что он находится там. Также известно, что очень часто и регулярно его вывозят в различные здания: Министерства внутренних дел РФ или ФСБ РФ для так называемых следственных действий... Мы считаем, что действия РФ являются незаконными. Недопуск адвоката к задержанному четко свидетельствует о том, что уже не в первый раз нарушаются нормы международного права», - подчеркнула она.

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Скрипник также сообщила, что Крымская правозащитная группа подала заявление в прокуратуру АР Крым. «Нами было подано заявление в прокуратуру АР Крым, которая находится сейчас в Киеве... Нам ответили, что на сегодняшний день решается процессуальный вопрос... Заявление наше было относительно преступления – незаконное лишение свободы на территории АР Крым, а родственники Евгения подавали заявление об исчезновении. Поэтому сейчас решают в прокуратуре, объединять ли эти дела», - сказала она.

Вместе с тем представитель офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга отметил, что сейчас решается вопрос об организации посещения Панова и других задержанных в Крыму. По словам Чаплыги, такая встреча должна состояться как можно скорее, чтобы проверить информацию, были ли применены пытки в отношении задержанных со стороны спецслужб РФ.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.