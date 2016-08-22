Восстановления полномочий России в ПАСЕ будет легитимацией оккупации Крыма - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания пресс-клуба МИД.

"Борьба сейчас в Совете Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается именно за то, смогут ли адвокаты России заручиться поддержкой достаточного количества депутатов Парламентской ассамблеи, чтобы полномочия России не были обжалованы, если она решит все-таки туда возвращаться. И октябрьская сессия в этом плане будет очень трудная. Мы готовимся к ней, наша парламентская делегация готовится", - сказал Кулеба.

При этом он пояснил, что октябрьская сессия ПАСЕ, по сути, будет "репетицией к январской сессии, когда они будут пробовать вернуться".

"Если россияне увидят, что есть все-таки достаточно серьезная оппозиция, способная заблокировать их полномочия, то они не будут возвращаться", - заявил Кулеба.

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По его словам, "на волне чрезвычайно важных для Европы проблем начали раздаваться голоса тех, кто говорит: слушайте, такие серьезные у нас проблемы, давайте восстановим полноценное сотрудничество с Россией". "То есть, они на этой волне пытаются вернуть Россию в ПАСЕ", - сказал Кулеба.

В частности, он пояснил, что среди некоторых депутатов ПАСЕ существует мнение, что РФ находится под санкциями Парламентской ассамблеи.

"Она не находится под санкциями. Потому что они (россияне) не подали свои полномочия в прошлом году, зная, что они попадут под санкции. Поэтому политически - они под санкциями, но это санкции, которые они сами на себя наложили", - заявил Кулеба.

"В чем риск? Риск в том, что если в январе они представят свои полномочия, и эти полномочия не будут обжалованы, то делегация, по сути, вернется. Это будет ужасная делегация по двум причинам. Во-первых, это будет делегация новоизбранной Думы, где выборы уже состоятся и на оккупированной территории Крыма. То есть, по сути, ПАСЕ косвенно легитимизирует оккупацию Крыма, косвенно, но очень четко, приняв депутатов (из РФ)", - сказал посол.

Также он отметил, что в ПАСЕ есть очень серьезные претензии к целому ряду стран по поводу соблюдения верховенства права. По его словам, то, что делается в России с нарушениями прав человека, это несравнимо с ситуацией ни в одной другой стране.

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"И все-равно это все может сойти им с рук, если они вернутся. Соответственно, сигнал всем другим делегациям: и, пожалуйста, делайте что хотите", - посетовал посол.

Поэтому, по ему мнению, возвращение России полномочий в ПАСЕ будет проигрышем Парламентской ассамблеи.