ГПУ уже ждет на допрос Порошенко, Яценюка, Турчинова и Кличко (документы)

Об сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Следователями ГПУ приглашаются в качестве свидетелей многие политики и должностные лица, которые могут сообщить важную для следствия информацию о событиях на Евромайдане. Такая информация будет иметь важное значение в расследовании уголовного производства и выяснении истины. В качестве свидетелей тех событий, в течение августа текущего года в Департамент спецрасследований Генпрокуратуры приглашены, в частности, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко, Андрей Парубий и другие", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура намерена вызвать на допрос Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко. Допрос будет касаться событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева. 10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.