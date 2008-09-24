У Балоги попеняли Тимошенко за неискреннюю благодарность Ющенко

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает неискренней благодарность, которую выразила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за его высокую оценку деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШЛАПАК высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Мне показалось, что эта благодарность была неискренней”, - сказал А.ШЛАПАК.

В то же время заместитель главы Секретариата отказался комментировать как высказывание Ю.ТИМОШЕНКО, так и слова В.ЮЩЕНКО об осуществлении в Украине профессиональной макроэкономической политики.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Нью-Йорке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с представителями географического национального общества США и Совета внешних отношений дал позитивную оценку экономическим процессам в Украине в течение последних 4-5 лет. «Нам удалось сформировать достаточно высокого уровня профессиональную макроэкономическую политику», - сказал он, подчеркнув, что за январь-август 2008 года рост ВВП составил 7,1%.

Отдельно он отметил, что Украине удалось радикально изменить к лучшему отношения с инвесторами. «Украина представляет сегодня чрезвычайно серьезный модерный и интересный восточноевропейский рынок», - сказал Президент.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО сегодня, 24 сентября, выразила удовлетворение высокой оценкой деятельности правительства, которую дал В.ЮЩЕНКО в Нью-Йорке.

«Это приятно, потому что хотя бы в Нью-Йорке мы можем получать позитивные оценки деятельности правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что реализация профессиональной макроэкономической политики стала возможной благодаря вкладу этого правительства.

«То, что мы действительно сегодня имеем очень профессиональную макроэкономическую политику, имеем достаточно хорошие привлекательные инвестиционные условия, в устах Президента за рубежом звучит обнадеживающе. Я хочу поблагодарить все правительство за такую работу и именно за то, что Президенту есть чем гордиться, хотя бы когда он выезжает за рубеж. То есть, я думаю, что все действительно идет хорошо», - добавила она.