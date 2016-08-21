Политзаключенный Александр Костенко может потерять руку, которую сломали ФСБшники - Афанасьев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил освобожденный из российского заключения украинский активист Геннадий Афанасьев.

«По последней информации, если нашему политзаключенному Александру Костенко не сделают операцию на сломанной ФСБ руке, он ее полностью потеряет», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Костенко обвиняли в том, что во время Евромайдана в 2014 году в Киеве он якобы нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут».

Кроме того, он якобы без предусмотренного законом разрешения незаконно хранил по месту жительства нарезной ствол. В мае 2015 года так называемый Киевский районный суд оккупированного Симферополя приговорил Костенко по статье 222 ч. 1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) к наказанию сроком на 4 года и 2 месяца. Позже в апелляционных инстанциях этот срок был уменьшен до 3 лет и 6 месяцев.