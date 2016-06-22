Афанасьев примет участие в межведомственном совещании по освобождению украинских политзаключенных – МИД

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел в Facebook.

В МИД отметили, что Афанасьев выразил готовность и желание активно участвовать в освобождении остальных украинских политзаключенных.

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«Геннадий Афанасьев и его адвокат были приглашены принять участие в межведомственном совещании, которое состоится 23 июня с.г. с участием представителей причастных министерств и ведомств, известных правозащитников и адвокатов незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации украинских граждан, во время которой будут обсуждаться дальнейшие действенные шаги освобождения украинских политзаключенных», - говорится в сообщении.

Напомним, Геннадий Афанасьев вернулся в Украину из российского заключения 14 июня. Его вместе с Юрием Солошенком обменяли на одесситов – представителей СМИ - Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которых обвиняют в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемой «Народного совета Бессарабии».

В России 26-летнему Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористической группы, его осудили в 2015 году к семи годам заключения.