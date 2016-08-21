Порошенко уволил скандального посла Украины в Чехии

Об этом говорится в указе главы государства №335/2016 от 19 августа. "Уволить Зайчука Бориса Александровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Чехии", - говорится в документе.

Читайте такжеСкандальный посол Украины в Чехии уходит в отставку - СМИКак сообщал УНИАН, 10 февраля стало известно, что посол Украины в Чехии Борис Зайчук пытался внести залог за экс-советника Виктора Януковича Алихо Файада, который находился в чешской тюрьме с апреля 2014 года по обвинению в сотрудничестве с террористами. Чешские СМИ сообщили, что в 2014 году украинский посол предпринял попытку освободить экс-советника президента-беглеца Януковича. Согласно тексту письма чешского министра юстиции, Зайчук предлагал внести залог и интересовался необходимой суммой, отмечая, что Файад "вероятно, не совершал никаких преступлений".

18 марта Борис Зайчук написал заявление об отставке.