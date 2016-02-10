Посол Украины в Чехии пытался внести залог за экс-советника Януковича - СМИ

В 2014 году попытку освободить экс-советника беглого президента Януковича совершил посол Украины в Чехии Борис Зайчук. Об этом пишет чешское издание idnes.cz, ссылаясь на письмо Зайчука к министру юстиции этой страны.

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Согласно тексту письма, Зайчук предлагал внести залог интересовался необходимой суммой, отмечая, что тот "вероятно, не совершал никаких преступлений".

По данным полиции США, гражданин Украины Алихо Файад вместе с двумя сообщниками пытался продать кокаин и оружие агентам из американского Национального бюро по контролю незаконного оборота наркотиков. США требовали экстрадиции.

Но на прошлой неделе чешский суд ответил отказом, который в Вашингтоне уже назвали "шокирующим". Файад выехал в Ливан, и как сообщают некоторые источники, был снова задержан.

В то же время посольство Украины в Чехии прокомментировало эту информацию тем, что было обязано предоставить гражданину Украины консульскую защиту. Об этом говорится в официальном ответе посольства на запрос "Европейской правды".

В посольстве уверяют, что действовали не по политическим мотивам, а по запросу родственников задержанного гражданина Украины. При этом дипломаты утверждают, что у них было подозрение о его преследовании по политическим мотивам.

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В дипучреждении подтвердили, что трижды (в мае, июне и июле 2014 года) обращались к представителям чешской власти (министру юстиции и генпрокурору) с письменными запросами относительно Файада, в частности – просили рассмотреть возможность выпустить его под залог. Дипломаты уверяют, что делали это не по собственной инициативе, запросы посылались "по просьбе защиты и в соответствии с действующим законодательством".