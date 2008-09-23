Турчинов: БЮТ мог заявить, что Ющенко поехал отчитываться в Америку

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ просит Секретариат Президента Украины не связывать ситуацию в Верховной Раде Украины с газовыми переговорами.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сказал сегодня в эфире “5 канала”, комментируя заявление заместителя главы СП Андрея КИСЛИНСКОГО относительно будущего визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

“Я не связывал бы парламентскую работу с переговорами по газу. Газ, безусловно, это важно для экономики Украины, но не может газовая тема повлиять на конфигурацию политических сил в парламенте или вне парламента”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он подчеркнул, что если бы в команде БЮТ были “такие горе-деятели, наподобие КИСЛИНСКОГО, то они могли бы сказать, что ЮЩЕНКО поехал отчитываться в Америку”.

По его словам, переговоры в Москве должны состояться в конце сентября – начале октября. “Безусловно, переговоры будут тяжелыми, потому что политическая неопределенность в парламенте также не будет положительно влиять на эти переговоры. В то же время, я очень надеюсь на авторитет нашего премьер-министра, на ее профессионализм, в том числе в ведении переговоров. Я надеюсь, что мы сможем найти с Российской Федерацией формулу ценообразования, которая будет позволять украинской экономике и в дальнейшем развиваться”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на брифинге А.КИСЛИНСКИЙ отметил, что «можно по-другому посмотреть на анонсированный недавно визит премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в Москву в конце сентября». По официальной версии, отметил он, там руководитель украинского правительства будет обсуждать пакет вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе по поставкам газа в Украину. Неафишированная сторона визита, заметил А.КИСЛИНСКИЙ, будет заключаться в отчете Ю.ТИМОШЕНКО о политической ситуации в нашем государстве. Она доложит российскому руководству о ходе выполнения установок относительно изменений в украинской власти, сказал он. В частности, отметил А.КИСЛИНСКИЙ, будет речь идти о близком заключении союза между БЮТ и Партией регионов, назначении Виктора ЯНУКОВИЧА председателем Верховной Рады (при сохранении Ю.ТИМОШЕНКО на должности премьер-министра), введение в действие изменений в Конституцию, которые ограничивают полномочия Президента, и коррекцию избирательного законодательства относительно повышения до 10% проходного барьера на выборах в ВР, которая фактически будет устанавливать власть в Украине двух политических сил». Таким образом, отметил А.КИСЛИНСКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО стремится заручиться поддержкой Москвы в реализации этого сценария. Отныне общество станет свидетелем дежурной дезинформационной кампании БЮТ, когда за яркими лозунгами будут скрыты настоящие намерения, идет речь в сообщении.