Ющенко о грузинском отголоске, Майдане, танках-пушках и выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что главной целью политического кризиса в Украине было проведение одновременных досрочных президентских и парламентских выборов в декабре нынешнего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед представителями Национального географического общества США и Совета внешних отношений в Нью-Йорке.

В.ЮЩЕНКО отметил, что цель событий 2 сентября в парламенте одна: как на “отголоске грузинского конфликта дестабилизировать ситуацию в Украине” и провести одновременные президентские, парламентские выборы и выборы в местные советы. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что авторы этой идеи хотели после избирательной гонки предложить государству другую стратегию внешнего и внутреннего курса Украины.

Президент отметил, что демократическая коалиция распалась не потому, что из нее вышла фракция НУ-НС – “это следствие вызвано действиями БЮТ”.

В то же время, В.ЮЩЕНКО не видит трагедии в том, что политические силы, которые вместе были на Майдане, сегодня разошлись: “это было естественно, когда мы все объединились вокруг демократических ценностей – достаточно разные силы: и демократы, и социалисты, и капиталисты, и популисты”. Президент отметил, что главным результатом этого стали демократические преобразования в стране, которые позволят и сейчас разрешить политический кризис. “Мы не будем тянуть танки, пушки в парламент, убежден, что через диалог мы найдем демократический ответ”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Сегодня, по его словам, есть два варианта - или на протяжении определенного Конституцией срока будет сформирована коалиция, или через 60 дней по окончании этого срока состоятся досрочные выборы в парламент.