Австрийский суд пересмотрит отказ в экстрадиции Фирташа в США
Конституционный суд Австрии отказал в рассмотрении представления украинского олигарха Дмитрия Фирташа, в котором он требовал признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США.
Как сообщили Deutsche Welle в Конституционном суде Австрии, соответствующее решение было принято 2 июля.
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Таким образом, суд апелляционной инстанции не имеет препятствий для рассмотрения жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции, которым в экстрадиции Дмитрия Фирташа в США отказано. На период рассмотрения представления Фирташа в Конституционном суде апелляционный суд, в соответствии с процессуальными нормами, вынужден был приостановить рассмотрение дела.
В США Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Напомним, весной 2015 года в суде первой инстанции Фирташ одержал победу, его адвокаты добились отказа в выдаче олигарха США.