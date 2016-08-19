Австрийский суд пересмотрит отказ в экстрадиции Фирташа в США

Как сообщили Deutsche Welle в Конституционном суде Австрии, соответствующее решение было принято 2 июля.

Читайте такжеДело против Фирташа: прокуратура проверяет подозрения в подкупе правоохранителей и в Австрии

Таким образом, суд апелляционной инстанции не имеет препятствий для рассмотрения жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции, которым в экстрадиции Дмитрия Фирташа в США отказано. На период рассмотрения представления Фирташа в Конституционном суде апелляционный суд, в соответствии с процессуальными нормами, вынужден был приостановить рассмотрение дела.

В США Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Напомним, весной 2015 года в суде первой инстанции Фирташ одержал победу, его адвокаты добились отказа в выдаче олигарха США.