Луценко гарантирует, что на выборах не будет ни фальсификаций, ни «каруселей»
15:09, 23 сентября 2008Политика
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Министр обеспечит...
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что в случае объявления досрочных парламентских выборов милиция обеспечит порядок во время агитационной кампании и голосования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
«Если выборы будут, то министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО обеспечит спокойное проведение выборов, как это было в 2006 году. Не будет ни фальсификаций, ни «каруселей», ни запрещения митингов. Это я могу гарантировать», - сказал он.
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