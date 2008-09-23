Луценко гарантирует, что на выборах не будет ни фальсификаций, ни «каруселей»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что в случае объявления досрочных парламентских выборов милиция обеспечит порядок во время агитационной кампании и голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Если выборы будут, то министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО обеспечит спокойное проведение выборов, как это было в 2006 году. Не будет ни фальсификаций, ни «каруселей», ни запрещения митингов. Это я могу гарантировать», - сказал он.