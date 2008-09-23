Ехануров обсудит военно-политическую ситуацию в Черноморском регионе

Сегодня, 23 сентября, украинская военная делегация во главе с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ отбыла с двухдневным официальным визитом в Турецкую Республику.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, по прибытии в Анкару министр обороны Украины возложит венки и цветы к Мавзолею Мустафе Кемалю Ататюрку и сделает запись в Книге почетных гостей.

В этот же день запланирована встреча Ю.ЕХАНУРОВА с министром национальной обороны Турецкой Республики Мехметом Веджди ГЁНЮЛЕМ и переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Турции планируют обсудить военно-политическую ситуацию в Черноморском регионе и широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Кроме того, будут обсуждаться вопрос развития вооруженных сил обеих стран и состояние сотрудничества в рамках Украина-НАТО.

Также в первый день визита Ю.ЕХАНУРОВ планирует встретиться с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции армейским генералом Мехметом Илькером БАШБУГОМ и Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Тахсином БУРДЖУОГЛУ.

На следующий день, 24 сентября, запланирована встреча министра обороны Украины с премьер-министром Турецкой Республики Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ и директором Департамента оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турецкой Республики М.БАЙАРОМ.

Также представители украинской официальной делегации посетят и ознакомятся с продукцией предприятия оборонно-промышленного комплекса Турции “Aselsan”, Центр оперативного управления операциями Вооруженных сил Турции и расположения 28-й механизированной пехотной бригады 4-го отдельного армейского корпуса Вооруженных сил Турции.