"Прокурор" оккупированного Крыма Поклонская нашла себе замену

Об этом на своей странице в Twitter сообщила сама Поклонская.

"Андрей Фомин будет исполнять обязанности Прокурора Республики на время моего предвыборного отпуска", - написала "прокурор".

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Фомин до того, как начал исполнять обязанности "зампрокурора" Крыма работал заместителем прокурора Ярославской области РФ.

Андрей Фомин, будет исполнять обязанности Прокурора Республики на время моего предвыборного отпуска. https://t.co/zichr9X2Gf — Наталья Поклонская (@NPoklonskaya) August 4, 2016

Напомним, 27 июня премьер РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев объявил о решении включить в список кандидатов от партии в депутаты Госдумы седьмого созыва "прокурора" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, главу Чечни Рамзана Кадырова, "главу" аннексированного полуострова Сергея Аксенова.