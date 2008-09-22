Александр Мороз встретится с прессой, когда выйдет из Прокуратуры

20:16, 22 сентября 2008
Политика
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Сообщает пресс-служба СПУ

Завтра, 23 сентября в 9:00 лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ прибудет в Генпрокуратуру (г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, Главное следственное управление ГПУ) для дачи показаний по делу об исчезновении и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщает пресс-служба СПУ, после дачи показаний запланирован подход А.МОРОЗА к прессе.

Дополнительная информация по телефону: (097) 274-72-61.

 

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