Freedom House: опубликованные НАБУ доказательства указывают на серьезные злоупотребления прокуроров ГПУ
Международная правозащитная организация Freedom House прокомментировала ситуацию с работниками Национального антикоррупционного бюро, которые были незаконно задержаны и подверглись жестокому обращению со стороны прокуроров департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики.
Об этом говорится в сообщении организации.
«Доказательства, в том числе видео-свидетельства, опубликованные НАБУ, подробно указывают на серьезные злоупотребления со стороны прокуроров, вызывают серьезное беспокойство относительно прогресса борьбы с коррупцией и реформы прокуратуры в Украине», – сказал исполнительный вице-президент Freedom House Даниэл Келингерт.
По его словам, сторонникам реформ противостоят представители старой системы, которые стремятся сохранить свою власть и привилегии.
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«Президент Порошенко и генеральный прокурор Луценко должны взять под контроль незамедлительное и эффективное расследование сообщений о злоупотреблениях со стороны государственных чиновников, и подтвердить свою приверженность очистке от чиновников, которые стремятся вернуться к старой системе», – сказал Келингерт.
Как отмечает Freedom House, внутренняя борьба ставит под угрозу борьбу с коррупцией и реформу прокуратуры в Украине.
Напомним, 12 августа на улице Симона Петлюры в центре Киева произошла стычка спецназа НАБУ и работников Генпрокуратуры. Первые прибыли, чтобы вызволить заблокированных в доме сотрудниками прокуратуры и полиции работников бюро. Еще двое сотрудников НАБУ были, по утверждению ведомства, перед этим похищены и доставлены в ГПУ, где их допрашивали 11 часов. Впоследствии НАБУ опубликовало видео допросаэтих людей.
Сторона Генпрокуратуры считает свое препятствование работы НАБУ законным и объясняет его стремлением прекратить негласную слежку за прокурорами департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.