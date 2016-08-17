Freedom House: опубликованные НАБУ доказательства указывают на серьезные злоупотребления прокуроров ГПУ

Об этом говорится в сообщении организации.

«Доказательства, в том числе видео-свидетельства, опубликованные НАБУ, подробно указывают на серьезные злоупотребления со стороны прокуроров, вызывают серьезное беспокойство относительно прогресса борьбы с коррупцией и реформы прокуратуры в Украине», – сказал исполнительный вице-президент Freedom House Даниэл Келингерт.

По его словам, сторонникам реформ противостоят представители старой системы, которые стремятся сохранить свою власть и привилегии.

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«Президент Порошенко и генеральный прокурор Луценко должны взять под контроль незамедлительное и эффективное расследование сообщений о злоупотреблениях со стороны государственных чиновников, и подтвердить свою приверженность очистке от чиновников, которые стремятся вернуться к старой системе», – сказал Келингерт.

Как отмечает Freedom House, внутренняя борьба ставит под угрозу борьбу с коррупцией и реформу прокуратуры в Украине.

Напомним, 12 августа на улице Симона Петлюры в центре Киева произошла стычка спецназа НАБУ и работников Генпрокуратуры. Первые прибыли, чтобы вызволить заблокированных в доме сотрудниками прокуратуры и полиции работников бюро. Еще двое сотрудников НАБУ были, по утверждению ведомства, перед этим похищены и доставлены в ГПУ, где их допрашивали 11 часов. Впоследствии НАБУ опубликовало видео допросаэтих людей.

Сторона Генпрокуратуры считает свое препятствование работы НАБУ законным и объясняет его стремлением прекратить негласную слежку за прокурорами департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.