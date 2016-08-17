СМИ: в ходе допроса в ГПУ задержанный сотрудник НАБУ не жаловался на действия прокуроров

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на протокол допроса свидетеля, полученный от источника в Генпрокуратуре.

Виктор Ильченко, который является сотрудником НАБУ и занимается обслуживанием техники с аудио-, видео - и фотосъемки, рассказал, что днем 10 августа один из его руководителей отправил его в дом по адресу Симона Петлюры 7/9, чтобы он проверил там исправность фотоаппарата и видеокамеры.

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Он выполнил свою работу, однако убеждает, что любые меры с визуального наблюдения за кем-либо не совершали.

Ильченко добавил, что вместе с сотрудником Александром приходил в квартиру и на следующий день, 11 августа, чтобы проверить технику, которая уже лежала на других местах.

Но 12 августа, когда сотрудники НАБУ пришли к квартиры, появились мужчины, которые представились представителями ГПУ, и предложили "пройти в соседнюю комнату для дачи объяснений, на что мы согласились и проследовали с ними".

"Хочу дополнить, что я лично негласные следственные (розыскные) действия в отношении работников прокуратуры не проводил", - отметил Ильченко. В протоколе не содержатся жалобы на работников прокуратуры, с которыми пришлось общаться Ильченко.

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Напомним, 12 августа пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что следователи ГПУ обнаружили стационарный пост наблюдения по улице Симона Петлюры, 7/9, который осуществлял сбор информации о действиях работников прокуратуры. "После попыток выяснения принадлежности этих лиц на место происшествия прибыл спецназ НАБУ, который препятствует фиксации этого факта", - сообщила Сарган. В связи с этим пресс-секретарь генпрокурора заявила, что такие действия можно расценивать как противодействие со стороны НАБУ проведению действий, связанных с расследованием уголовного производства по фактам незаконного прослушивания.

Начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что в ходе столкновения 12 августа бойцы спецназа НАБУ избили трех сотрудников возглавляемого им департамента.

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13 августа НАБУ объяснил инцидент, который произошел 12 августа с работниками ГПУ, "внештатной рабочей ситуацией", и подчеркнул, что все следственные действия сотрудники НАБУ по месту инцидента проводили по решению суда согласно закону. По данным ведомства, 12 августа во время проведения скрытого наблюдения за объектом в одном из уголовных производств, которые расследуются бюро, в помещение, в котором находились его работники, пытались проникнуть сотрудники Генпрокуратуры, которые восприняли такие следственные действия как наблюдение за собой. "В результате возникла внештатная рабочая ситуация. После вмешательства руководителей Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро дальнейшей эскалации удалось избежать", - подчеркивалось в сообщении.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в ходе конфликта сотрудники ГПУ незаконно похитили и доставили двух технических работников НАБУ в помещение ГПУ, где в течение 11 часов их допрашивали. НАБУ открыло по этому факту уголовное производство.

НАБУ также обнародовало видео показаний своих сотрудников, которых, по утверждению бюро, 12 августа похитили и допрашивали сотрудники ГПУ.