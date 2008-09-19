Регионалы не слишком верят, что все обойдется без танков и солдат

Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО убежден, что альтернативы досрочным парламентским выборам нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в ходе круглого стола на тему "Выход из политического кризиса в Украине: новый выборы или новая коалиция?" сегодня в Киеве.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что сегодня «точка невозврата» возможного возобновления деятельности демократической коалиции пройдена.

Также он очень скептически высказался относительно формирования новой коалиции, в том числе на базе Партии регионов и БЮТ. Депутат подчеркнул, что любая коалиция должна иметь под собой идеологическое начало – базис.

«Сегодня позиция, которую демонстрируют наши партнеры тире оппоненты, не дает нам энтузиазма утверждать, что мы способы как-то договориться на идеологических основаниях», - сказал он.

Поэтому Ю.БОЙКО убежден, что придется идти на досрочные выборы. «Как это не прискорбно, наверное, альтернативы внеочередным выборам, хотя их никто и не хочет, нет», - сказал Ю.БОЙКО, добавив, что сегодня Президент Украины демонстрирует свое намерение распустить парламент.

Также Ю.БОЙКО высказал опасение относительно возможного силового варианта разрешения конфликта. «По накалу, который сегодня демонстрирует действующая власть, я не исключаю такого варианта», - сказал депутат, все же выразив надежду, что удастся разрешить конфликт "без танков и солдат".