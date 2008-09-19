Регионалы не будут голосовать против того, что «развращает слуг народа»

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности. На этом настаивает фракция НУНС. Бютовцы тоже подтверждают готовность отменить депутатский иммунитет. Партия регионов за этот законопроект не будет голосовать.

Законопроект относительно ограничения депутатской неприкосновенности отвечает Основному закону, такое решение на днях принял Конституционный суд. Предлагаемые изменения позволят привлекать депутатов к криминальной ответственности без согласия парламента. В то же время народным избранникам гарантируется право свободной парламентской деятельности и свобода слова. Член фракции БЮТ Сергей Шевчук в интервью «Немецкой волне» подтвердил, что его политическая сила будет голосовать за отмену депутатских привилегий. «Депутатская неприкосновенность в этом виде лишь способствует развращению слуг народа. Мы считаем, что должно быть у депутата право честно и смело говорить на любую тему. А что касается криминала, то здесь парламентарии должны быть образцом, если не равными с другими гражданами». Представитель Партии регионов Вадим Колесниченко объясняет, почему его фракция не будет голосовать: «Я из-за двух позиций не хочу голосовать. Во-первых, у нас есть свой законопроект, который не выделяет президента, судей и должностных лиц. А во-вторых, я считаю это голым популизмом». Колесниченко отметил, что Партия регионов опять будет предлагать рассмотреть свой проект закона относительно депутатской неприкосновенности.