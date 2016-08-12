МИД, Минобороны и СБУ проинформировали послов G7 об агрессии Кремля

Об этом говорится в Twitter украинского внешнеполитического ведомства.

"По поручению президента Украины в МИД прошел брифинг руководителей МИД, МОУ и СБУ для послов G7 в отношении агрессии Кремля", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинская агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал бессмысленными и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко. 11 августа президент Украины поручил привести в усиленную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.