ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу о столкновениях под Радой

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины 11.08.2016 направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению группы лиц в совершении 31.08.2015 возле Верховной Рады Украины террористического акта, приведшего к гибели людей и других преступлений", - говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) УК Украины.

"Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, возле парламента 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.