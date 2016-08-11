Порошенко поручил инициировать телефонный разговор с Путиным

Из-за провокаций РФ в оккупированном Крыму и эскалации ее действий на Донбассе президент Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств и МИД. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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В частности, Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, председателю СБУ и министру иностранных дел провести встречу с руководством дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, чтобы проинформировать о развитии событий в районе административной границы с Крымом и на линии соприкосновения.

«МИД должен организовать телефонные разговоры с руководством Германии и Франции в трехстороннем нормандском формате, запросить разговоры с вице-президентом США, президентом Европейского Совета Дональдом Туском и инициировать разговор с президентом РФ Путиным», - распорядился президент.

Министру иностранных дел Павлу Климкину приказано поручить руководителю миссии Украины при ООН провести консультации в Совете безопасности ООН и детально проинформировать о развитии событий.

По словам Климкина, через посольства и дипломатические учреждения была доведена четкая позиция Украины. Министр также уже провел ряд телефонных разговоров.

«Особое внимание мы будем уделять международным организациям. По вашему поручению начали консультации в Совете безопасности ООН, но также сделаем особый акцент на ОБСЕ, Совете Европы и, конечно, Европейском Союзе», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в связи с последними действиями российской власти поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.

10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.