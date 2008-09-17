БЮТу и "Регионам" советуют не прятать перед избирателями дулю в кармане

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ призывает членов депутатской группы «Народная самооборона» определиться относительно возможного участия в коалиции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Об этом говорится в комментарии Р.БЕССМЕРТНОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По мнению Р.БЕССМЕТРНОГО, переговорный процесс относительно формирования коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов вышел на финишную прямую. «Осталось выбрать, под каким соусом и в какой момент времени подать такое пикантное блюдо украинскому обществу и европейскому сообществу», - уверен он.

По словам заместителя главы СП, такие выводы можно сделать из сообщений в СМИ относительно якобы начала консультаций БЮТ о создании коалиции со «всеми фракциями, кроме НУ-НС и КПУ». Представители БЮТ сознательно не называют вещи своими именами и уже забыли, что еще вчера лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обнадежила сторонников демократической коалиции шансами на создание нового большинства с Блоком Литвина и НУ-НС, обращает внимание Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также напомнил, что в парламенте есть лишь 5 фракций. Поэтому «честнее было бы не прятать перед избирателями дулю в кармане, а откровенно сказать, что Юлия ТИМОШЕНКО ведет переговоры с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которые пытается прикрыть, словно фиговым листком, «Народной самообороной», - убежден Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Выглядит, что часть «самбистов» согласны с такой ролью, отведенной им в сценарии государственного переворота. Многое объясняет давно известная связанность бизнес-интересов руководства «Самообороны» с определенными властными кругами в Москве», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Участие «Народной самообороны» в коалиции БЮТ и Партии регионов, по замыслу российских кураторов, должно было бы завуалировать сговор антиукраинских сил. Мол, национал-патриотические силы разделились и часть из них поддерживает «широкую» коалицию и не поддерживает «антироссийскую» позицию Президента Украины В.ЮЩЕНКО. Особенно этот сигнал предназначался для ушей и глаз европейских лидеров, которые негативно относятся к российской экспансии в украинских властных структурах», - предположил заместитель главы Секретариата Президента.

«Сценарий развала демократической коалиции не должен означать смерть демократических идеалов в Украине. Честная публичная позиция каждого ответственного политика, который исповедует демократические ценности, должна быть залогом этого. Я призываю каждого члена группы «Народная самооборона» в Верховной Раде безотлагательно публично определиться относительно возможного участия в коалиции БЮТ и ПР», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Люди поймут, если в случае несогласия с решением, принятым 2 сентября большинством фракции «Наша Украина - Народная самооборона», вы сложите депутатские мандаты и продолжите отстаивать свои убеждения на других, уверен, не менее престижных внепарламентских трибунах», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.