Эксперты назвали двух кандидатов на роль новых кумиров Украины

Народный депутат (фракция НУ-НС) Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сегодня имеют наилучший потенциал и возможности стать новыми лидерами национального масштаба.

Как отмечает в экспертном опросе журнал «Корреспондент» (номер от 13 сентября 2008 года), 60,7% жителей страны хотят видеть в большой политике новые лица.

Политологи утверждают, что это результат затянувшихся безрезультатных ссор между главными политиками государства. «Люди еще не видят новых лидеров, но запрос на них у общества уже сформировался окончательно, – сказал изданию политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ – Это свидетельство усталости от нынешних кумиров».

Как отмечает издание, будущие лидеры должны заявить о себе уже сегодня. И грядущие президентские выборы, по мнению опрошенных «Корреспондентом» политологов, – наилучший для этого момент. Ведь в ходе избирательной кампании политики новой волны могут показать, что готовы действовать самостоятельно, не олицетворяя ни одну из нынешних финансовых и политических групп.

Эксперты убеждены, что благоприятные возможности продвинуться сейчас имеют хорошо образованные самостоятельные люди.

«У многих наших властвующих практически отсутствует чрезвычайно важная черта – умение самостоятельно принимать решения, – отмечает А.ЕРМОЛАЕВ. – Очень мало людей в политике вообще способны к этому. А политики будущего – это интеллектуалы с хорошим образованием, которые не будут заглядывать в рот олигархам».

Лучшие возможности в этом плане, по мнению экспертов, у двух людей: Анатолия ГРИЦЕНКО, экс-министра обороны и народного депутата (фракция НУ-НС), и Арсения ЯЦЕНЮКА, спикера Верховной Рады.

Пока на свои президентские амбиции намекнул лишь А.ГРИЦЕНКО: «Есть такая шутка: чем больше я общаюсь с таможенниками, тем больше люблю гаишников. Так вот, чем больше я наблюдаю за разрушительными действиями нынешних претендентов на президентский пост и их абсолютную неадекватность вызовам и угрозам, стоящим перед Украиной, тем больше вероятность того, что придется участвовать в избирательной кампании 2010 года».

Говоря об А.ЯЦЕНЮКЕ, «Корреспондент» отмечает, что он пока слишком занят проблемной Радой, что бы говорить о собственном кандидатском будущем.

Вместе с тем, издание делает вывод, что обоим наиболее вероятным кандидатам на пост будущих лидеров национального масштаба пока до этого уровня не дотянуться.

«Идея, желание, капитал и команда – без этого идти в большую политику не имеет смысла», - считает политолог Кость БОНДАРЕНКО. Он приводит пример «раскрутки» Юлии ТИМОШЕНКО. На это ушло десять лет. «За это время политику придется потратить 1 млрд. долларов. И иметь столько же на президентскую избирательную кампанию» - уточняет эксперт.

«Ни ГРИЦЕНКО, ни ЯЦЕНЮК не могут похвастать таким ресурсом», - подытоживает «Корреспондент».