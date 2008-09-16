Рудьковский стал жертвой жесткой трудовой дисциплины?

Вчера состоялось очередное заседание Печерского суда Киева по уголовному делу в отношении Николая Рудьковского, обвиняемого в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Заняв свое место в зале, господин Рудьковский обратился к государственным обвинителям Александру Лубину и Валентине Милостивой. "Ну что же, теперь вас снова двое (предыдущие заседания госпожа Милостивая пропустила, находясь в отпуске), и вы должны были неплохо подготовиться, так что дело пойдет быстрее, не так ли?" – весело спросил экс-министр.

Прокуроры выдавили из себя улыбку и тут же углубились в изучение уголовного дела. Секретарь судебного заседания объявил, что на допрос не явился свидетель, бывший вице-премьер, а ныне народный депутат Андрей Клюев. Судья Андрей Мельник поставил на обсуждение целесообразность дальнейшего слушания, однако представители Николая Рудьковского ходатайствовали о допросе в качестве свидетелей народного депутата Валерия Бондыка (Партия регионов), экс-заместителя генерального директора "Укрзализныци" Анатолия Чубинского и генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Николая Рудько (господин Рудько должен прибыть в суд 19 сентября). Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.

Первым перед судом предстал Валерий Бондык. Переключив свой Vertu в беззвучный режим, он передал судье удостоверение народного депутата и начал давать показания. Господин Бондык сообщил, что в июне 2007 года, когда состоялась поездка Николая Рудьковского в Бельгию и Францию, он занимал должность первого заместителя министра юстиции. "Я был в курсе всех дел, которые решались в государстве, и лично слышал, как Андрей Клюев давал Николаю Николаевичу поручение принять участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а также провести переговоры в Париже и Брюсселе". Поручение Андрея Клюева имело "очень жесткий характер", а события по времени накладывались одно на другое. "Как это сделать – была проблема Рудьковского. В правительстве Януковича уровень исполнительной дисциплины был очень высокий. Любое невыполнение заданий имело тяжелые дисциплинарные последствия",– заявил господин Бондык. Прокуроры старательно записывали его слова. Со стороны казалось, что эти показания являются для них неожиданностью.

– Известно ли вам, отчитывался ли Рудьковский о командировке в Париж и Брюссель? – спросил прокурор Лубин.

– Мне известно, что он точно отчитывался – либо перед Клюевым, либо перед Януковичем , но подробностей я не знаю, потому что я работал в другом министерстве,– ответил народный депутат.

Следующим показания давал Анатолий Чубинский, который вместе с Николаем Рудьковским участвовал в экономическом форуме в Санкт-Петербурге и расстался с ним 10 июня 2007 года за несколько часов до вылета в Париж. "В Петербург мы летели вдвоем на чартерном самолете Як-40,– сообщил господин Чубинский.– Мы спрашивали у командира экипажа, можно ли прямо на нем полететь в Париж, но он ответил, что это невозможно по техническим причинам". По словам свидетеля, находясь в России, Николай Рудьковский попросил генерального консула Украины Николая Рудько приобрести для него билеты в Париж из Санкт-Петербурга, однако дипломат ответил, что "самолетов нет".

Допрос свидетелей длился чуть больше двух часов. Затем в слушании объявили перерыв до 17 сентября.

Коммерсант-Украина