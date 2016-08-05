В Харькове суд отказался выпустить из-под стражи экс-депутата от КПУ Александровскую

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из адвокатов Александровской Александр Пастернак, соответствующее решение Киевский райсуд Харькова принял сегодня, 5 августа, заслушав ходатайство защиты.

По словам Пастернака, защита во время сегодняшнего заседания ходатайствовала о приобщении к материалам дела ряда документов, а также просил заменить Александровской меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

"Материалы к делу приобщили. Относительно изменения меры пресечения – отказали", - сказал Пастернак.

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Он отметил, что суд принял во внимание тот факт, что в настоящее время еще не готово заключение эксперта о возможности или невозможности удерживать Александровскую в следственном изоляторе. Адвокат добавил, что, соответственно, по мнению суда, пока не доказано, что экс-депутата невозможно содержать в СИЗО.

По словам Пастернака, в конце августа защита экс-депутата будет еще раз ходатайствовать об отмене для нее меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2016 года Александровскую и ее сына обвинили в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

По материалам СБУ, бывший народный депутат вместе со своим сыном Александром пыталась подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За обращение, в частности, одного из горсоветов Харьковской области, коммунисты предлагали 9 тыс. долларов (в то же время, по сведениям СБУ, российские спецслужбы выделили на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег).

30 июня Киевский районный суд избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на два месяца. Защита Александровской подал апелляцию, которая не была удовлетворена.

Коммунистке инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

12 июля Октябрьский районный суд Харькова обязал начальника СИЗО города обеспечить арестованной Александровской право на медицинскую помощь. 14 июля ее доставили в больницу скорой и неотложной помощи для медобследования. Александровскую обследовали и вернули в следственный изолятор.