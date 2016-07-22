В Харькове суд оставил под стражей экс-нардепа Александровскую

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 22 июля, принял Апелляционный суд Харьковской области, рассмотрев ходатайство защиты Александровской об отмене меры пресечения, учитывая "необоснованность подозрения".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку по ходатайству защиты подозреваемой представители государственного обвинения раскрывали материалы производства.

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Заслушав мнения сторон, суд подтвердил обоснованность обвинения и отклонил ходатайство защиты Александровской об отмене меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Киевский районный суд Харькова избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца.

Бывшего депутата Верховной Рады III-VI созывов от КПУ подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.2 ст.110 и ч.3 ст.369 УК Украины).

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По предварительным данным, Александровская и ее сын Александр пытались повлиять путем подкупа на руководство и депутатов местных советов. Местные избранники должны были за взятку принять на сессиях обращения к ВР и президенту о принятии изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

В частности, зафиксирован факт предоставления 9 тысяч долларов неправомерной выгоды за принятие таких обращений руководству Пивденного городского совета (Харьковская область).