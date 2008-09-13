БЮТ готовится к выборам и уничтожению полномочий Президента

БЮТ начал активную подготовку к досрочным парламентским выборам.

Об этом сообщил народный депутат от блока Богдан Губский в интервью INTV.

"Мы создали всю вертикаль штабной работы - от центрального до районного и сельского штаба. БЮТ активно готовится к досрочным выборам. От субботы депутаты ездят по округам, проводим пресс-конференции", - рассказал депутат.

Он высказал мнение, что, в случае проведения досрочных выборов, БЮТ самостоятельно наберет 226 голосов.

Он также убежден, что премьер Юлия Тимошенко выиграет президентские выборы, если будет принимать в них участие.

Вместе с тем, по мнению Губского, в случае проведения конституционной реформы Тимошенко не будет баллотироваться в президенты.

"Ну а для чего ей баллотироваться? Пусть в правительстве работает. Она наиболее способна как премьер-министр. Мое мнение – это эффективнее для нее", - сказал он.

"Позиция БЮТ очень проста – изменить Конституцию, сделать сугубо парламентское государство, нивелировать президентские полномочия", - объяснил Губский.

Вместе с тем он опроверг информацию о договоренностях относительно поддержки БЮТ Виктора Януковича на выборах президента в случае проведения конституционной реформы.

"Блок Юлии Тимошенко на президентских выборах может поддержать только представителя БЮТ. Расчеты, о которых вы говорите, не ведутся", - утверждает он.

Украинская правда