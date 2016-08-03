"В знак протеста покидаю правительство": от Стеця идет заместитель, назвала причину

Об этом сама Попова написала на своей странице в Facebook.

"Я покидаю правительство. Не согласна с атаками на журналистов и свободу слова со стороны отдельных политиков и политических организаций. Не могу принять отсутствие соответствующей реакции на эти атаки", - говорится в ее сообщении.

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Кроме того, она заявила, что покидает правительство в знак протеста и заверила, что продолжит отстаивать как гражданин и волонтер идеи Майдана, свободу и демократию.

Попова занимает должность заместителя министра информполитики с 4 февраля 2015 года.