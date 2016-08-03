"В знак протеста покидаю правительство": от Стеця идет заместитель, назвала причину
08:32, 03 августа 2016Политика
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Заместитель министра информационной политики Юрия Стеця Татьяна Попова решила уволиться.
Заместитель министра информполитики Попова подала в отставку / youtube.com
Об этом сама Попова написала на своей странице в Facebook.
"Я покидаю правительство. Не согласна с атаками на журналистов и свободу слова со стороны отдельных политиков и политических организаций. Не могу принять отсутствие соответствующей реакции на эти атаки", - говорится в ее сообщении.
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Кроме того, она заявила, что покидает правительство в знак протеста и заверила, что продолжит отстаивать как гражданин и волонтер идеи Майдана, свободу и демократию.
Попова занимает должность заместителя министра информполитики с 4 февраля 2015 года.
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